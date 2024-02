“Fome....el único que se ríe es el marido”; “Qué manera de reírme”: redes se dividen ante rutina de Alison Mandel

“Yo amo a mi marido, desde el primer día que lo vi. Yo sé que ustedes piensan altiro obvio, por su atractivo físico...”. Este es uno de los chistes que rompió la expectación en la Quinta Vergara, sobre la rutina de Alison Mandel. La comediante la rompió en sintonía y aplausos, con las reflexiones sobre su marido Pedro Ruminot.

“No caché por qué se rieron... ¿Saben qué? Es porque no lo han visto en pelota”, bromeó. “Es que Pedro tiene algo que no tienen todos los hombres. No sé cómo decirlo para que no suene feo, pero el Pedro es flaite, y a mí no hay nada que me gusta más en un hueón que sea flaite”, siguió.

Bueno, la rutina fue exitosa, se llevó gaviotas, pero en redes sociales las opiniones de los cibernautas fueron bastante dispares.

En redes les cargó y encantó

“Manera de reírme 😂😂😂 seca”; “Cuantos años las rutinas humorísticas se basaban en mofarse de sus esposas, pero ahora que es al revés lo encuentran bizarro jaajajajaja así de mojigat@s son”, partió una seguidora defendiéndola de mensajes como estos: “picante y ordinaria grosera y la premian este es el tipo de humor que les gusta a las generaciones de hoy”; “Fomeeeeeeeeee....el único que se ríe es el marido y las risas están grabadas o no?????”; “Me encanta! Pero no era necesario las risas grabadas… se notaba mucho”.