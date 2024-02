Pedro Ruminot revela qué porcentaje de la rutina de Alison Mandel es verídica: “La historia de los vecinos, real, la....”

Alison Mandel marcó el peak de sintonía de la primera noche del Festival de Viña del Mar. Obtuvo 34,1 puntos de rating promedio, y se fichó como absoluta ganadora.

Y uno de los caballitos de batalla de Mandel, fue la figura de su marido, Pedro Ruminot. “Pedro tiene algo que no tienen todos los hombres. No sé cómo decirlo para que no suene feo, pero el Pedro es flaite, y a mí no hay nada que me gusta más en un hue... que sea flaite”, dijo sacando las mayores carcajadas y lo que fue la tónica de la rutina.

De ahí, relató que ella iba a dejar a los hijos de la familia al colegio, relatando todas las peripecias que pasaba como madre y con dos adolescentes.

Ya en el bis, fueron sus vecinos “hippies” quienes sacaron risas en la Quinta Vergara, al contar sus “técnicas” para “decretar” que se termine la delincuencia.

Pero LUN le preguntó a su marido, qué porcentaje de todo lo que contaba era verídico. “Un 10%. Ella nunca ha ido a dejar a los niños. La historia de los vecinos, real. La del auto, real. Fue saliendo de la casa del Presidente (Gabriel Boric), Me dio vergüenza ocupar el baño del presidente”, contestó.