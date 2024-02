Con bromas a Pedro Ruminot: Alison Mandel conquistó la Quinta Vergara en primera noche de Viña 2024

No pasaron ni cinco minutos de rutina y la comediante Alison Mandel sacó la primera risotada en la Quinta Vergara y recibió un aplauso cerrado en su regreso al Festival de Viña del Mar, tras su exitoso debut el año 2018, donde se llevó ambas gaviotas.

Al igual que aquella vez, la esposa de Pedro Ruminot nuevamente se echó al público al bolsillo, cuando contó historias sobre su marido, a quien definió como “flaite” y, por lo tanto, cumplía con todos su gustos y fetiches personales.

Esto, porque según relató de manera cómica, los “cuicos” son malos para el arte amatorio, puesto que siempre “tiran con culpa”.

“Pedro tiene algo que no tienen todos los hombres. No sé cómo decirlo para que no suene feo, pero el Pedro es flaite, y a mí no hay nada que me gusta más en un hue... que sea flaite”, dijo sacando las mayores carcajadas.

De ahí en adelante, las risas retumbaron en cada frase que lanzaba la exintegrante del Club de la Comedia, donde sus hijos y familia se convirtieron en sus principales “víctimas” y protagonistas.

Alison Mandel haciendo pico a Pedro Ruminot en su cara #Viña2024 pic.twitter.com/F1J1bKFI5D — NEEDLE (@vicetias) February 26, 2024

Fue así como recibió su primera Gaviota de Plata y la ovación del público. “La quiero dedicar por todas mis compañeras”, dijo emocionada, destacando que pudo retomar su carrera profesional tras ser madre.

Ya en el bis, fueron sus vecinos “hippies” quienes sacaron risas en la Quinta Vergara, al contar sus “técnicas” para “decretar” que se termine la delincuencia.

Alison Mandel éxito en rating

Si bien, las risas en la Quinta Vergara fueron constantes, en redes sociales las opiniones fueron variadas. Aunque lo que también destacó fue el atuendo que lució Mandel sobre el escenario, el cual fue definido como “coquette”.

Al término de su rutina, fue galardonada con la Gaviota de Oro y cerró agradeciendo a su marido por “dar material”. “Te amo mucho”, le dedicó al compañero de Jorge Zabaleta en “Socios de la parrilla”.

En cuanto al rating, las cifras para Canal 13 y TVN fueron de 34,1 puntos, con un peak de 36,7 puntos de sintonía, a las 00.07 horas.