Javiera Contador le recuerda a Gonzalo Ramírez que la criticó en su anterior presentación en Viña: “No me trató muy bien, fue de los pocos...”

La noche de este lunes el humor estará a cargo de Javiera Contador, quien se subirá por segunda vez a la Quinta Vergara. Y hay sí cierta incertidumbre, debido a las pifias que recibió en el Festival de Coihueco.

En conversación con ‘Mucho Gusto’, Contador relató cómo se siente para sus show, lanzando una bomba contra Gonzalo Ramírez, que estaba en el estudio. “Gonzalo Ramírez no me trató muy bien la otra vez, fue de los pocos, no soy picada, pero me acuerdo”, dijo.

Luego de esto, sin decir nada más, manifestó que está “confiada, pero no demasiado, es una sensación muy rara”.

Respecto con la rutina, indicó que “siempre hay ajustes (...) son los necesarios de último minuto, pero no sustancialmente, la estructura ya está”.

Consultada específicamente por las pifias del Festival de Coihueco, la actriz manifestó que “fue un mal paso, pero uno debe seguir adelante. Tengo un trabajo que está súper probado y hoy me toca volver a mostrarlo”.

“Creo que hoy va a ser una muy linda noche”, cerró.

Ya una vez hecho el corte del despacho, Ramírez indicó que “no sé por qué estaba tan enojada conmigo. No me acuerdo, pero nada, le deseo lo mejor”.