Luis Slimming revela cambios en su rutina previo a su actuación en Viña 2024: “Había chistes que teníamos que pulir”

Luis Slimming se prepara para su actuación en Viña 2024 que se desarrollará este próximo martes 27 de febrero. El comediante será el segundo número de la noche, y compartirá escenario con la banda mexicana Maná y la presentación internacional de Men At Work.

Este lunes se desarrolló su conferencia de prensa, donde fue consultado sobre posibles cambios en su rutina, y también, las emociones que le embargan después de un show en Chile Chico que dejó dudas. Según reveló el propio comediante, ha estado ajustando su espectáculo a lo largo del año.

[ LEE TAMBIÉN: Expectación en la Quinta Vergara: Comediantes recibieron pifias a pocos días de debutar en Viña 2024 ]

“La rutina se fue armando durante el año, porque había chistes que teníamos que pulir, el orden también influye. A veces un chiste queda mejor después de haber dicho otro, entonces esto está en constante evolución”, compartió ‘Don Comedia’ según recogió Publimetro.

“De hecho la comisión me fue a ver varias veces antes de decirme oficialmente, antes que me confirmaran. Desde que me oficializaron, hasta ahora, también han habido cambios”, agregó el standapero.

En ese sentido, señaló que “Han pasado cosas en los últimos meses que me hicieron cambiar algunos chistes”.

“Yo no soy actor, entonces a mí me cuesta mucho memorizar algo y relatarlo, yo soy más de conversar en el escenario”, explicó el comediante, subrayando la naturaleza fluida de su actuación.

El humorista también expresó sus emociones antes de enfrentar la Quinta Vergara y el famoso monstruo de Viña, considerando que hace pocas semanas no convenció con su rutina y fue pifiado por el público de Chile Chico.

“El monstruo para mí es como el mar. Es bonito, algo que yo quería conocer, pero también uno le tiene miedo, cierto respeto, hay gente que no ha vuelto”, admitió entre risas.

Sin embargo finalmente indicó que Viña del Mar “es un escenario que soñé desde chico”.