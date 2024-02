“Me hicieron sentir como triste”: Carlyn Romero reaccionó a los malos comentarios que recibe por su participación en “Top Chef”

Carlyn Romero es uno de los rostros de “Top Chef Vip” que más ha dado que hablar con su participación en el programa de cocina de CHV.

La venezolana genera diversas opiniones, algunos no la quieren mucho y hasta la han acusado de querer perjudicar a sus compañeros. Mientras que otras, destacan su extrovertida personalidad.

Sobre las críticas en relación a supuestas malas actitudes con los demás aspirantes, la influencer comentó: “Eso dice la gente que no está viviendo la experiencia de Top Chef. Es súper entendible porque es un buen programa, es una competencia, lo editan, lo cortan, ponen, copian y pegan para la televisión”.

“De verdad, por mi parte me llevo increíble con todos. Hubo un roce con la Pinco y en un momento lo aclaré en redes sociales, que no había ningún tema. De hecho, en mi feed de Instagram está como aclarando el tema, que porque prefirió a Maxi, no a mí, pero es un tema súper aclarado”, expresó la candidata a embajaradora de Viña a Publimetro.

“Obviamente uno siempre hace más match con otros, es como un salón de la universidad, de clases, porque yo creo que ‘Top Chef’ fue eso, fue un intensivo gastronómico, pero así, enérgico”.

Con respecto a su personalidad, que según los chefs y los televidentes, es más de llevar el mando de la situación, la influencer comentó: “Siempre soy muy positiva, vibra arriba, feliz aquí y allá”.

En esa línea, la joven explicó que es normal que en una competencia “afloren miles de emociones, es un programa donde te ponen desafíos con tiempos, cosas y productos limitados (...) es normal que florezca la frustración, es una competencia, quiero que salga bien, obvio voy a estar como con carácter ahí para que todo salga bien. Y yo creo que se vio, en los momentos que me comporté como con carácter, por decirlo así, se ganó el desafío”.

Asimismo, enfatizó que “cuando se va a cumplir un objetivo, igual uno tiene que poner un poco de carácter para que salga bien, porque si no, no va a funcionar”.

No responder a la violencia

Sobre los comentarios mala onda, Carlyn comentó que sí han logrado afectar anímicamente. “Me hicieron sentir como triste, porque es chimbo que la gente sienta tanto odio y lo refleje tanto en redes sociales de esa forma. Yo creo que expresar palabras de odio siempre es sinónimo de tener el corazón marchito, estar muy triste o falta de un abracito también. Por ende, fue muy triste porque dije, oye, hay mucha gente que está ahí apenada por la vida y lo está desembocando acá, que chimbo, pero siempre les voy a responder con amor. No puedo hacer lo contrario, yo creo que la violencia genera más violencia, por lo que no puedo responder de esa forma, no funciona así para mí”, explicó.

Finalmente, Romero contó que cada vez que le llegan estos mensajes intenta responder con cariño, además, comentó que espera que los televidentes se den el tiempo de conocer su personalidad.

Eso sí, la venezolana tiene claro que “no puedo caerle bien a todo el mundo, porque es normal. Yo creo que en la diversidad y en la dualidad, está también el encanto”.