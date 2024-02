Nicolás Solabarrieta habló de su candidatura a embajador de Viña y reveló si será parte del próximo reality de Canal 13

Nicolás Solabarrieta llegó hasta el “Centro de Entrenamiento” de Bomberos de Reñaca, para ser parte de la primera actividad en el marco de la carrera por ser embajador del Festival de Viña 2024. El hijo de Ivette Vergara es parte de esta competencia junto a su polola Valentina Torres, también conocida como “La Guarén”.

Al igual que el año pasado, el rol de “reina” y “rey” fue reemplazado por los embajadores. Además, en esta versión, tendrá un propósito solidario, ya que todas las actividades que se realicen durante la competencia serán “conscientes” y en beneficio del Cuerpo de Bomberos que a raíz de los siniestros perdieron cerca de 400 millones de pesos.

Es por esto que Nico Solabarrieta llegó a ser parte de la primera actividad de competencia, en que las y los candidatos a embajadores deberán demostrar sus destrezas en el Centro de Entrenamiento.

En medio de la actividad, Publimetro conversó con Nicolás Solabarrieta acerca de sus impresiones y búsqueda por el trono viñamarino. Al ser consultado sobre si ya se ve como ganador, el exfutbolista señaló: “Me veo como embajador, pero paso a paso. Esta es la primera actividad. Queremos ser partícipe de todas”.

En ese sentido añadió que para él “lo más importante es el rol social que tiene esta campaña”. Además aseguró que “independiente de que salga o no, estoy contento de estar acá y participar de todas estas actividades”.

Además, el hijo del conocido comunicador Fernando Solabarrieta se refirió a una posible participación en el próximo reality de Canal 13, ‘¿Ganar o servir?’. Recordemos que Canal 13 ya anunció a los primeros participantes de su próxima apuesta de telerrealidad.

“No me han ofrecido”, indicó Nico, agregando que “Sé que ya se publicó el nuevo, pero no me han dicho nada”.

Finalmente, el candidato a embajador de Viña 2024 señaló que “Si me llegaran a llamar en otra oportunidad, veremos”.