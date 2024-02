“No entiendo que causara tanto revuelo y enojo”: Faloon Larraguibel y las consecuencias de haber hablado de Karol Lucero

Hace un par de días Faloon Larraguibel, en una dinámica de Zona Latina, contestó comentarios y preguntas de sus seguidores. Ahí fue cuando le preguntaron por su expareja, Karol Lucero.

“¿Es amiga de Karol Dance? Aunque esté funado”, fue la pregunta que leyó en su tablet, frente a lo cual Faloon respondió taxativamente: “No, no somos amigos”.

“Cuando yo terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna”, enfatizó la conductora del matinal “Sabores”.

Es más, aclaró que no volvieron a relacionarse después de la ruptura.

“No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo”, sinceró.

Anoche en la Quinta Vergara

La conductora asistió junto a una amiga a ver a Alejandro Sanz al Festival y en ese momento Publimetro la abordó para saber más detalles de sus declaraciones.

“Es que mira es una cosa que hacemos en el canal que contestamos los mensajes de la gente, me tocó ese mensaje con la pregunta si yo tengo alguna comunicación con él y no”, comenzó respondiendo.

“Desde que terminamos la relación no he sabido nada, no lo he visto nunca más y que causara tanto revuelo y enojo de tantas personas no entiendo, no dije nada la verdad, la realidad”, sentenció.