Socios en todo: Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot sorprenden a la Quinta Vergara con un “piquito”

Este domingo comenzó el Festival de Viña del Mar, con Alejandro Sanz en el show de apertura, Alison Mandel en el humor y Manuel Turizo en el cierre. Y entre la presentación del español y la rutina de stand up, aparecieron dos rostros conocidos, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, conductores de ‘Socios de la Parrilla’, compañeros de Francisco Saavedra en el programa.

Los amigos estaban presentes para apoyar a Saavedra, pero también a Mandel, esposa de Ruminot.

Cuando los enfocaron en pantalla, ambos se pusieron de pie para saludar al público y de pronto se dieron un “piquito”, quedando para el registro.

Pedro Ruminot fue el blanco de las bromas en la rutina de su esposa Alison Mandel. “Pedro tiene algo que no tienen todos los hombres. No sé cómo decirlo para que no suene feo, pero el Pedro es flaite, y a mí no hay nada que me gusta más en un hue... que sea flaite”, dijo sacando las mayores carcajadas.

Logró llevarse las dos gaviotas para su casa, las que acompañaran a las dos anteriores que ganó en su primer paso por el Festival de Viña del Mar.