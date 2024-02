“¡Increíble, estuvo muy bien!”: Loreto Aravena defendió la rutina de Alinson Mandel

En la primera noche de Festival de Viña 2024 se presentó la comediante Alison Mandel, quien se llevó las dos Gaviotas, de oro y plata, para la casa. Sin embargo, la rutina de la exClub de la Comedia no gustó a todo el mundo, sobre todo a la periodista Alejandra Valle, quien catalogó el show como más “conservador”.

En este contexto, nos encontramos con la actriz Loreto Aravena quien habló con Publimetro cuando llegaba a presenciar las segunda noche de la edición de este año del evento musical.

“Vengo a ver a Bocelli, igual Miranda me encanta, pero me gusta Andrea Bocelli”, partió diciendo bien entusiasmada por esta particular velada que se avecina.

“También soy madre”

Aunque Alejandra Valle dijo que la rutina de Alison Mandel “demuestra un poco la regresión en la que estamos como sociedad” y de “entrar en los mismos estereotipos que durante años combatimos quienes estamos más del lado del feminismo”, para Loreto Aravena resultó todo lo contrario, ya que se sintió plenamente identificada.

Por su parte, Aravena expresó que “me encantó la Alison, ¡increíble!, estuvo muy bien, imagínate que soy madre también”, aseguró, agregando que se rió mucho con la rutina que presenció y fue una de las que aplaudió para que Mandel triunfara en la Quinta Vergara.

Finalmente también le consultamos por su colega Javiera Contador, quien se presenta esta noche, por segunda vez en el escenario viñamarino.

“He visto a la Javi, así que mucha mierda mierda para ella, espero que le vaya muy bien, ya tiene un poco de camino recorrido. Me he encontrado con sus compañeros de elenco en el hotel”, aseguró.

Finalmente, le consultamos por la opinión de Alejandra Valle, pero recalcó que para ella el show estuvo excelente y comentó que este año no volverá a las teleseries, ya que está enfocada en nuevos proyectos de “películas no más”.