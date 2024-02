Luis Slimming analiza show de Javiera Contador: “Si seguimos tirando a los leones a los humoristas después de un mar de pifias...”

Luego de la compleja presentación de Javiera Contador en la noche de este lunes en el Festival de Viña del Mar, llegó el momento de las evaluaciones. ¿Fue problema de la rutina? ¿de la producción? bueno, el comediante que se presenta durante esta jornada Luis Slimming, hace su análisis.

“Si seguimos tirando a los leones a los humoristas después de un mar de pifias, vamos a tener rutinas de 15 minutos porque nadie puede aguantar eso”, dijo el guionista.

En conversación con TVN precisó que “siento que el nervio la hizo hablar muy rápido y a raíz de eso no se escuchan los chistes”. Y claro, porque cuando la comediante ingresó, las pifias eran monumentales, ya que el público no perdonaba que no le entregaran la gaviota de platino a Andrea Bocelli.

“Creo que acá pasa más por la organización que por la comediante o el artista anterior. No sé qué tan móviles son los módulos de la organización, pero poner una competencia folclórica antes de la humorista hubiese ayudado”, dijo coincidiendo con lo que han mencionado distintos especialistas.

Slimming se presenta hoy

El comediante y guionista se presenta este martes luego de Maná y pretende enterrar unas difíciles semanas. Esto luego de las pifias que recibió en Chile Chico y la funa masiva, que lo obligó a cerrar su cuenta de “X”, por un comentario que hizo sobre la muerte de Sebastián Piñera.