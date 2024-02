“Ojalá todas las familias chilenas fueran así”: Pancho Saavedra valora entrada de ‘Casados con hijos” en rutina de Javiera Contador

Este lunes el Festival de Viña del Mar tuvo realmente de todo. Un impacto por la calidad del show de Andrea Bocelli, el baile de Miranda y lo más difícil de la noche: las pifias a la rutina de Javiera Contador, quien luego en la conferencia de prensa rompió en lágrimas.

En entrevista con la radio oficial del Festival, ADN, los animadores del certamen, y quienes además son amigos de la actriz, comentaron lo complejo que fue ese momento.

Pancho Saavedra aseguró que “cuando pasaban estas situaciones con los humoristas, yo apagaba la tele, porque me angustiaba y me ponía en el pellejo de ellos, yo quiero que a todos les vaya bien, pero uno no puede controlar a 15 mil personas y que querían seguir disfrutando de Andrea Bocelli”.

Por su parte, María Luisa Godoy confesó que “fue muy angustiante, tenemos un vínculo que es de amistad, los dos somos amigos, había muchas emociones involucradas, hay muchísimo cariño, fue duro”.

En tanto, Saavedra reflexionó que “uno no se manda solo, no podías entrar a la mitad porque no sabes si vas a perjudicar a la artista, la Javi es muy digna y no quería generar ningún tipo de lástima, la entrada de toda su familia televisiva fue un acto de empatía, y ojalá todas las familias chilenas fueran así”.