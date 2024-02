“¿Por qué optó por humillarse de esa manera? Ándate digna”: Cesarito criticó duramente la rutina de Javiera Contador en el Festival de Viña

Cesarito vuelve a llamar la atención de los medios de comunicación tras dar su dura opinión con respecto a la fallida presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña del Mar.

“Qué vergüenza, cul... no puedo. Oh, no puedo. Miren lo que está haciendo ahora, gente. Oh, conch... loco. Oh, hue... qué terrible”, comentó el influencer a través de su más reciente transmisión en Twitch tras ver a la comediante bailar en el escenario de la Quinta Vergara.

“No había sentido tanta vergüenza como cuando vi Baby Bandito y ahora esto”, aseguró el streamer.

“Qué atroz. Hueón, ¿por qué optó por humillarse de esa manera? Ándate digna, así como ‘ya, me pifiaron’. ¿Por qué hizo eso?”, agregó César Quispe, mientras Contador seguía bailando para intentar calmar el ambiente.

Cesarito inmortalizó para siempre la actuación de Javiera Contador:



“Por qué optó por humillarse de esa manera. Ándate digna…”



Cesarito no aguantó

Aunque esto no fue todo, puesto que Cesarito explotó cuando apareció el elenco de “Casado con hijos”, dando a entender que fue una mala jugada de Javiera.

“Merecemos lo peor. Qué hue... más terrible. Sólo en Chile son famosos estos cul... tan malos. Merecemos todo”, indicó Cesarito.

“Volví porque quería ver si le daban una Gaviota, pero parece que no (...) El show de por sí ya estaba paupérrimo y más encima tenís que subir al escenario a esos recul... ¿Qué onda? ¿Cómo? Yo me voy a ir a acostar. No me gusta esa cagada de Casados con hijos, cómo pudieron ver eso alguna vez? Es demasiada vergüenza de ajena”.

Sobre el show, el streamer expresó que “no era como una rutina, contó su viaje de Disney. Además, no se le entendía nada porque hablaba demasiado rápido (...) los remates se le olvidaban, sentía que como estaba tan nerviosa, ella tenía que hablar para rellenar el espacio para que no se escucharan las pifias o para que no la pifiaran. En un principio se enredaba sola y ninguna dijo nada, como que contó cosas no más”, argumentó.