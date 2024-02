“A mí no me parece prudente”: Sergio Lagos le prestó ropa a Pancho Saavedra tras críticas de otros animadores

La segunda jornada del Festival de Viña generó diversas críticas, muchas de éstas recayeron en los animadores que les costó manejar a un efusivo público que pifió en diversas ocasiones. Uno de los principales blancos de cuestionamiento fue el animador Pancho Saavedra, quien acababa de debutar en la Quinta Vergara.

Sus colegas José Antonio Neme y Julio Rodríguez entregaron su honesta opinión de lo que han visto en el ámbito de la animación en el Festival de Viña. El rostro de CHV criticó los libretos del certamen, los cuales le restan espontaneidad a Pancho Saavedra, que es uno de sus fuertes.

Por su parte, Neme coincidió con JC y dijo: “El libreto tiene que ser hecho para los animadores del programa, porque la gente quiere ver esa personalidad afuera y el equipo de producción tiene que saber que Pancho Saavedra se ríe, no se ha escuchado la risa de Pancho Saavedra estos días, si por eso nos enamoramos de él”.

Lee más: José Antonio Neme insiste en problemas en la animación de Pancho Saavedra: “No se ha escuchado su risa”

“Hay que apoyar a los colegas”

Ante dichas críticas, en el programa de farándula “Que te lo digo” se comunicaron con uno de los exanimadores más queridos del Festival de Viña, Sergio Lagos, quien habló sobre la labor de su compañero de canal en la Quinta Vergara.

Sergio Rojas aseguró que el animador de “Tierra Brava” dijo “que la gente opine, a mí no me parece prudente. Opinar hoy, no es de buen compañero”. Lagos contó que el lunes se fue escondido de la Quinta Vergara para que no le consultaran sobre el rol de los animadores. “Hay momentos para hablar, hay que apoyar a los colegas”, agregó.

Por otro lado, Sergio Lagos se refirió a la afirmación de su compañera Karla Constant, quien confesó que quiere ser animadora del Festival junto a él. “Uno está para lo que el canal pide”, señaló.