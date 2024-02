José Antonio Neme insiste en problemas en la animación de Pancho Saavedra: “No se ha escuchado su risa”

Siguen las críticas a la animación del Festival de Viña del Mar, en especial a la de Pancho Saavedra. Pero más que él, en análisis va hacia los libretos que preparan para quienes dirigen el certamen. El primero en referirse a esto fue Julio César Rodríguez, y ahora se sumó José Antonio Neme.

El conductor de ‘Mucho Gusto’, aseguró que este martes en redes sociales salió a relucir el nombre de Sergio Lagos, quien animó en la Quinta Vergara. “Aparecen videos de Sergio Lagos siendo Sergio Lagos, muestra su esencia, y es la esencia de Pancho Saavedra la que no sale por alguna razón”, manifestó.

“El libreto tiene que ser hecho para los animadores del programa, porque la gente quiere ver esa personalidad afuera y el equipo de producción tiene que saber que Pancho Saavedra se ríe, no se ha escuchado la risa de Pancho Saavedra estos días, si por eso nos enamorados de él”, aseguró.

Neme coincidió con Rodríguez y precisó que “uno no puede decir todo lo que sabe, el libreto los amarra, los tiene muy encasillados en un estilo de animación, no estoy hablando de mejor ni peor, sino que distinto, mucho dato de Wikipedia, y uno al Pancho lo quiere ver en acción”.

Andrés Caniulef, en tanto, mencionó que el mismo Luis Slimming le lanzó una “talla” a Pancho Saavedra cuando les entregaron las gaviotas, asegurando que no lo ha escuchado reír.

¿Y qué dijo Julio César?

Julio César Rodríguez, criticó el libreto fabricado para Pancho Saavedra. “Tienen que ablandárselo un poco. Una de las fortalezas de Pancho es su espontaneidad, es divertido, entonces hay mucha frase cliché, mucho dato de Wikipedia, mucha hueá, disculpen el chilenismo, pero eso hace que sea una animación vieja, extemporánea”, dijo.

Y siguió argumentando su punto: “Es una cuestión muy empaquetada, entonces para qué llevai a Pancho, no tiene ningún brillo. Cada época tiene su afán, y hoy el código es distinto. La gente quiere a Pancho y a María Luisa, y ellos en la tele no hablan así. No tiene brillo”.