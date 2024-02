Así reaccionó el Presidente Boric a la rutina de Luis Slimming en Viña 2024: comediante “columpió” al mandatario

Este martes Luis Slimming se llevó todos los aplausos tras su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar. El comediante, quien había sido parte del certamen como guionista de otros comediantes, tuvo su oportunidad y la aprovechó con creces, llevándose a su casa la preciada gaviota de plata y de oro que le entregó el público.

Uno de los momentos de su rutina que causó gran expectación, fue cuando aludió al presidente Gabriel Boric, momento en que se desataron algunas pifias entre el público. Sin embargo, el humorista salió del paso con algunos chistes que abordaban la situación sentimental del mandatario.

En específico, “Don Comedia” aludió a la situación sentimental de Gabriel Boric, haciendo referencia a su quiebre con Irina Karamanos, cuyo término fue comunicado por sus propios protagonistas en noviembre del año 2023.

Comediante palanqueó al presidente

“Y el Boris, soltero”, partió señalando el comediante en el escenario de Viña 2024, momento en que el público reaccionó con algunas pifias. Slimming respondió al público con un espontáneo remate al indicar: “No les gusta que esté soltero, parece”.

Enseguida el comediante continuó con la tónica del chiste: “Me gustó que la ex primera dama dijera ‘terminamos en buena’. Es obvio que terminaron en buena. ¿Cómo vas a bloquear a alguien que sale en cadena nacional? (…) No puede ir ni al Registro Civil, porque sale la foto del ex ahí”, comentó, generando las risas del público.

“Esa cuestión la predije el año pasado. No había que ser Vanessa Daroch”, remató, aludiendo a la conocida médium.

[ LEE MÁS: Luis Slimming al puro estilo de Los Simpson: “¿Qué me dicen del Boric soltero?, Oye, yo esa cuestión la predije el año pasado” ]

¿Qué le dijo Boric?

Tras el triunfo del comediante, se esperaba una posible respuesta de Gabriel Boric a la rutina, considerando que el humorista lo “palanqueó” frente a todo Chile. Lejos de enojarse, el mandatario le escribió un especial mensaje a “Don Comedia” en sus redes sociales.

Fue en una reciente publicación realizada por Luis Slimming en su cuenta de Instagram, donde aparece sosteniendo una de sus gaviotas, símbolo de su triunfo en la Quinta. El mandatario le comentó: “Felicitaciones crá!”. De esta manera, el jefe de Estado demostró, una vez más, su sentido del humor y apoyo al artista chileno.