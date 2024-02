Luis Slimming al puro estilo de Los Simpson: “¿Qué me dicen del Boric soltero?, Oye, yo esa cuestión la predije el año pasado”

Luis Slimming sin duda fue el gran ganador en la tercera noche del Festival de Viña del Mar. No pasaron ni cinco minutos y ya tenía a la Quinta Vergara en el bolsillo, a pesar de que había disfrutado y se había careado todas las canciones de Maná.

Y si bien es muy difícil elegir un chiste en particular que haya destacado, dado que toda su rutina estuvo alta, la mención que hizo al término del Presidente Gabriel Boric con Irina Karamanos, fue uno de los registros que más dejó comentarios en las redes.

Y es que la noche de este martes recordó que en su presentación en el Festival de Olmué, predijo el quiebre del Mandatario con Karamanos.

“¿Qué me dicen del Boric soltero?, Oye, yo esa cuestión la predije el año pasado, y no había que ser Vanessa Daroch tampoco. Era cosa de mirar nomás”, comenzó el chiste.

“A mí me gustó que la exPrimera Dama dijo ‘no, pero nosotros terminamos en buena’ ¡Pero obvio que terminaron en buena!’. ¿Cómo bloqueas a un h** que sale en cadena nacional? Sale en todos lados. Más encima que la pobre no puede ni siquiera ir a un Registro Civil porque esta la foto del ex, mirándola ahí”, dijo Slimming, mientras la Quinta estallaba en risas.

El chiste en Olmué:

¿Y cuál fue el chiste en Olmué? “Este es un cahuín mío, una tincada mía, me da la sensación que la polola quiere puro terminar con él, las mujeres dan señales, si renuncia al cargo cuando eres Presidente de la República, amigo date cuenta”.

La performance de Luis Slimming alcanzó un promedió 37,9 puntos de rating, hasta las 1 de la madrugada, lo más visto de la jornada, con un peak de 40 on line, a las 0:01.