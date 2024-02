“Es una falta de respeto”: Sergio Freire opinó sobre la “cultura de la pifia” en la Quinta Vergara

Esta mañana Sergio Freire llegó hasta la conferencia de prensa en el Hotel Sheraton Miramar previo a su presentación en el Festival de Viña 2024. El comediante se subirá por segunda vez al escenario viñamarino este jueves 29 de febrero, luego del esperado show de la banda de rock nacional Los Bunkers.

Freire quien previamente ha triunfado en el escenario viñamarino, abordó la llamada “cultura de la pifia”, esto, luego del complejo paso de Javiera Contador por Viña 2024. La humorista fue devorada por el ‘monstruo’ tras no convencer con su rutina y debió cortar abruptamente su show debido a las pifias del público.

[ LEE TAMBIÉN: “No me nace, perdón”: Yamila Reyna le para los carros a Eduardo Fuentes por evaluación de rutina de Javiera Contador ]

Al respecto, Freire compartió su opinión sincera. “Yo creo que la pifia es una falta de respeto. Viene de esa familia. Pero no puedo cambiarla, como que es parte de la idiosincrasia del chileno, es parte del festival, como que se comunican así”, partió declarando el comediante, según recogió el medio Flipnoticias.

Enseguida realizó una fuerte crítica al tradicional gesto del público del festival: “Lo que no me gusta de la pifia, es que es como un análisis inmediato que se hace a la comedia, no así por ejemplo, con la música donde si un artista desafinó o cantó mal, todos esos análisis se hacen al otro día, se hacen con calma”, sostuvo.

“Yo creo que el humor, se debería medir de la misma forma, y hacer todos los análisis después de que la persona se presenta”, agregó.

En ese sentido, el comediante se refirió a la dificultad de cambiar dicha tradición, señalando que “no puedo hacer nada contra eso” y “La pifia está instaurada. Es parte del monstruo”.

Finalmente, abordó cuál sería el único aspecto favorable respecto a las pifias. “Si se pudiera sacar algo positivo de ese lugar, es que hace que uno trabaje el triple. Chile tiene los mejores comediantes por eso. Porque te impone trabajar muchísimo, porque es el único lugar donde pifian. Pero no estoy de acuerdo”, cerró.

Revisa sus declaraciones: