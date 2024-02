Fabio Agostini se sinceró sobre su presente amoroso con Gabrieli Moreira: “Estoy muy feliz de…”

El modelo español Fabio Agostini abordó cuál es su presente amoroso con la brasileña Gabrieli Moreira, quien se hizo conocida en el reality Tierra Brava, luego de que la joven ingresara al encierro con el propósito de recuperar a su expareja, Agostini.

El español conversó con Publimetro en medio de su estadía en Chile, donde aseguró que se quedará unos meses tras el término de las grabaciones de Tierra Brava.

Si bien el programa continúa al aire, sus participantes se encuentran fuera del encierro, esperando la gran final que se presume se realizará en vivo a comienzos de abril.

En entrevista con Publimetro, el chico reality se sinceró sobre su presente amoroso, en específico sobre su un posible reencuentro con la “garota”. Al respecto, Agostini señaló: “Con Gabrieli estoy bien, nos llevamos bien y ya está”.

Tras su directa y tajante respuesta, el modelo aseguró que no quiere saber nada del amor, cerrándole las puertas a un romance con su ex: “Yo no quiero saber más nada de lo que es una relación”.

En ese sentido, afirmó que con Moreira solo tienen “una bonita amistad” y que le tiene mucho cariño, considerando la historia que tuvieron juntos previo a Tierra Brava.

“A Gabrieli le tengo mucho cariño, es una muy buena persona, pero yo ahora estoy muy feliz de estar soltero y quiero seguir así”, cerró.