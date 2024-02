Feroz troleo a Claudia Schmidt tras el “consejo” que le dio a Luis Slimming: “Lo bueno sería que te bajaras y no te presentaras”

El triunfo de Luis Slimming en el Festival de Viña del Mar, es tema de conversación en todos los canales de televisión. Conversación obligada en los trabajos y de seguro lo más visto hoy en Chile en YouTube. Y lo mismo pasa en las redes sociales.

Los cibernautas no tuvieron piedad y repasaron a la panelista de ‘Zona de Estrellas’ Claudia Schmidt que hace unas semanas repasó al comediante y le recomendó bajarse de Viña.

“¿Qué estás haciendo? Lo bueno sería que te bajaras y no te presentaras. Ese es mi consejo para ti, porque o sino voy a pensar que acá contratan gente que esté dispuesta a ir al Festival y ser pifiada de gusto”, dijo la modelo.

En la misma línea, Schmidt agregó que “me duele pensar que Luis se presente en ese escenario y que a la segunda que el público no reaccione (él) diga ‘ya, ok, me voy’. Esa reacción que tuvo ahí (en Chile Chico), tan poco profesional y emocionalmente buena para poder estar arriba y cambiar el swich”.

“Que tapada de boca le ha dado Luis Slimming a Claudia Schmidt”, escribió una usuaria de “X”, con el video de las declaraciones de la panelista.

De ahí fue un tsunami de mensajes hacia Schmidt: “Cómo detesto a esa mujer, la encuentro tan desagradable”; “Uno de los personajes más Nefastos en Pantalla”; “Qué terrible que sigan poniendo a esta gente en tv. Qué aporta?”; son algunos de los mensajes.