Los niños ante todo: Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla se juntaron para darle inicio al año escolar de sus hijos

La periodista Gissella Gallardo y el exfutbolista Mauricio Pinilla compartieron registros de su reunión para celebrar el primer día de clases de sus hijos: Agustina, Matilda y Mauricio.

Cada uno subió a su cuenta de Instagram, una imagen con sus pequeños, y si bien no se fotografiaron juntos, sí estaban presentes para la antesala del inicio de clases de sus retoños, quienes vestían su uniforme escolar. “Qué tengan un gran año mis bebés”, escribió el comentarista deportivo.

Fotos de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla Fuente: Instagram

“Le tengo un gran cariño”

Anteriormente, la periodista habló sobre la buena relación que mantiene con su expareja, especialmente en pos de los hijos que comparten.

“Mauricio le tengo un gran cariño y ambos estamos poniendo de nuestra parte para ser los mejores padres para nuestros niños, entonces remamos hacia el mismo lado: a que los niños estén bien”, señaló en una entrevista a LUN.

Gissella reveló que él la ha apoyado durante su paso por “Top Chef VIP” que copa su agenda. “Mauricio se ha portado un siete, cuando le comenté que entraba me dijo que no me hiciera problema. Nos apoyamos. Al final lo hacemos todo por nuestros hijos y los niños lo adoran y lo pasan bien”, contó Gallardo.