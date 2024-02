Sergio Freire reveló cuál es su cábala para Viña 2024: “Me une a un estilo de humor que me marcó”

Sergio Freire se presentará por segunda vez este jueves 29 de febrero en el Festival de Viña del Mar. El comediante, quien ya ha consagrado su éxito en la Quinta Vergara, adelantó algunos detalles del show que prepara y aprovechó de revelar cuál es la cábala que realiza para triunfar en el escenario viñamarino.

Esta mañana, el ex Club de la Comedia llegó a la tradicional conferencia que se realiza en el Hotel Sheraton Miramar de la ciudad jardín, donde respondió las preguntas de la prensa.

El humorista fue consultado sobre algún ritual que realice para asegurar su éxito en el festival. Al respecto, Freire reveló que: “Tengo una cábala bien simple, que siempre que tengo un evento importante, como el que vamos a vivir aquí en Viña, tengo algo de Los Simpsons”.

“Siento que eso me une a un estilo de humor que me marcó mucho y que respeto, que me demuestra que se puede hacer humor familiar con crítica, algo que no envejece nunca”, explicó luego.

“Por ejemplo, ahora ando con unas zapatillas de Homero (...) creo que voy a salir con un reloj que tengo de Los Simpsons que me va a acompañar esta noche”, confesó el comediante.

Cabe destacar que, conocido es el fanatismo del humorista por la serie animada “Los Simpsons”. Según él mismo reveló durante su participación en el programa “La Divina Comida” cuenta con una completa colección de figuras de la popular caricatura en su casa.