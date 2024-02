“¿Es verdad...?”: Shirley Arica reveló reacción de Longton tras saber que estaba junto a Max Cabezón en México

La participante de Tierra Brava, Shirley Arica, reveló cuál fue la reacción que tuvo Arturo Longton cuando se enteró por la prensa que ella se encontraba disfrutando de unas placenteras vacaciones junto a su excompañero de reality Max Cabezón, en unas paradisiacas playas de México.

Según contó, en exclusiva para Publimetro, el viñamarino le escribió un mensaje preguntando si era real que ella y el exMasterChef estaban en plan de pareja en Tulum.

“Cuando salió la noticia él me escribió y me dijo ‘¿es verdad que estás con Max?’. Y yo le dijo que no. ‘Estamos juntos, pero no estoy con él (como pareja)”, le explicó, sin embargo él no le creyó.

“´Pero la gente dice que tienes una relación con él’”, le escribió de vuelta incrédulo y con los celos a flor de piel.

Tras ello, Shirley le explicó que eran solo amigos, pero Longton no le respondió más durante toda la tarde y posteriormente eliminó los mensajes, en una actitud algo adolescente.

Finalmente, Shirley aseguró que el encuentro con Max en México fue totalmente de amigos y nada más.

¿Qué pasó con Max Cabezón?

“No hay una relación y no creo que haya tampoco. Yo dormí en mi cama con una amiga y él durmió en su cama con su amigo. Increíble de creer”, señaló la peruana.

De igual forma, durante su actual visita en Viña del Mar, para el Festival de Viña, Shirley Arica reveló que se volverá a juntar con Max Cabezón a compartir unos tragos.

“Vamos a salir a carretear”, sentenció.