“Que se vea todo”: Naya Fácil prepara osado piscinazo como embajadora de Viña 2024

Para el mediodía de este jueves está programada la coronación de los embajadores de Viña del Mar 2024 y donde Naya Fácil espera dejarlo todo en el tradicional piscinazo.

“Nunca me imaginé ser embajadora la verdad, me había postulado el año pasado, pero una cosa es candidatearse y otra cuando el público acepta”, dijo en entrevista con Tita Ureta para ‘Mucho Gusto.

Una de las preocupaciones principales para Naya Fácil es que no sabe nadar, tuvo que tomar clases, pero sólo alcanzó a ir a una. “No sé que piscinazo será, ayúdenme facilines”, decía afligida la influencer.

¿Cómo será su presentación?

Fácil dijo que su propuesta será innovadora, “no quiero contar mucho porque se me sale altiro”, sin embargo Tita Ureta se asomó a la bata y vio parte de lo que estaba debajo de ella.

“Acabo de quedar peinada...noooo...es osado, esto se viene a la altura”, dijo Ureta, quien se apuró en recomendarle que tenga un Plan B en caso de que algo se salga o escape. “Que se vea todo”, dijo segura y entre risas Naya Fácil.

Respecto a su opinión con las reinas tradicionales, Naya dijo que “soy bien relajada, las chicas de la tele son todas muy regias, se cuidan en la alimentación, las he visto que comen, yo soy a comerme un completo a la 4 de la mañana, entonces, igual hace poco me operé, me opero y vuelvo a comer y es mi vida”.

De hecho hace dos meses se realizó una liposucción completa, ante lo cual Ureta le preguntó si le había preguntado a su cirujano si podía meterse a la piscina, “no”, fue la respuesta de la influencer.

