“Vas a ser la próxima animadora del Festival de Viña del Mar”: José Antonio Neme le pone todas la fichas a Karen Doggenweiler

El Festival de Viña del Mar aún no termina, pero en Mega están full campaña y esperanzados que el certamen del 2025 quede en sus manos y que la futura animadora sea Karen Doggenweiler.

Así comenzó a hablar esta mañana José Antonio Neme, quien dijo que “el canal no ha pensando en mí, yo no me he candidateado”. Todo esto en el marco de la discusión de cómo han llevado Francisco Saavedra y María Luisa Godoy la conducción del evento viñamarino.

Pero Neme no perdió tiempo y dirigió de inmediato el tema hacia su compañera, Karen Doggenweiler, comenzándola a perfilar como la próxima animadora. “Tú has animado muchos festivales, no cualquiera puede estar ahí”.

Mientras Karen decía coqueta que no, Neme insistió: “tú vas a ser, estoy casi convencido, lo vi con Latife, que serás la próxima animadora del Festival de Viña del Mar, yo me junto con ella”.

“Ella me ha dicho que eres la próxima animadora del festival de Viña del Mar”, puntualizó.

Dudas con la actual conducción

Durante este festival uno de los temas que se ha tomado los programas y matinales es la conducción del certamen. Fue Julio César Rodríguez fue el primero que mencionó que los libretos de Pancho Saavedra eran muy empaquetados, lo que hacía que el miembro de ‘Socios de la parrilla’ no luciera natural.

La noche de este miércoles Pancho también fue víctima de las críticas por la no entrega de la gaviota de oro a Anitta, ya que luego de que la brasileña se bajara del escenario y no regresara, los animadores salieron a hablar con el público, donde Saavedra lo responsabilizó.