“Yo volvería a cantar si me dejaran”: Anitta explica los detalles del chascarro vivido en el Festival de Viña

Anitta tuvo el deber de cerrar la cuarta noche del Festival de Viña del Mar con sus sensuales pasos de baile e increíble capacidad vocal. Sin embargo, no todo salió como esperaba puesto que se bajó de la Quinta Vergara sin recibir la Gaviota de Oro.

Ahora, la brasileña explicó con lujo y detalle lo ocurrido detrás de escena: “Mi gente, acabo de llegar del Festival Viña del Mar, tengo mil cosas que decir”, dijo en sus historias de Instagram.

“Primero, bueno, me dijeron que iba a recibir un premio en el escenario y yo dije ‘hay qué honor’. Me dijeron tienes 45 minutos, mándanos el set (las canciones que cantará) y vamos a decirte en qué momento vamos a entregarte el premio”, explicó.

“Canté y tal, fueron a darme el premio que la gente me regaló, fue un honor, me sentí súper feliz. De repente terminó el concierto y escuché a la gente gritando ¡Anitta! y dije ‘wow disfrutaron muchísimo’, me puse súper emocionada”, aseguró simpática.

No sabía nada

Aunque, gracias a su familiar que la acompañaba, se enteró que el show del Festival de Viña no terminaba ahí: “Ahí viene mi hermano gritando ‘mira te quieren dar otro premio’. ¡Yo no sabía! No había imaginado, yo estaba desnuda y pensé: ‘vuelvo desnuda’”, aseguró entre risas.

“Descubrí que la gente quería darme otro premio, estaba ahí desnuda pero me podía una la toalla y vamos (..) habría cantado más, yo volvería a cantar si me dejaran porque aquí en Brasil mis conciertos llevan cinco horas cantando en el escenario”, expresó.

“¡Gente, qué vergüenza me dio! Yo quería volver al escenario con la ropa que me iba pero ya no se podía”, agregó.

“Hice todo errado, que cagada, pero al mismo tiempo muchas gracias, estoy súper feliz. En la próxima voy a quedarme esperando”, afirmó con una risa.

Finalmente, Anitta agradeció a la producción del Festival de Viña del Mar, los animadores y al público por el cariño entregado durante y después de su presentación.