“Eso me puso un poco nervioso”: Sergio Freire reveló que se le enredó la rutina mientras estaba en la Quinta Vergara

Sergio Freire tuvo una exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar, en donde logró causar las risas del público y llevarse las Gaviotas de Oro y de Plata gracias a la petición del monstruo.

Durante la rutina, el exClub de la Comedia sorprendió con chistes sobre diversos personajes políticos, entre ellos Cathy Barriga, Virginia Reginato y el Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, aunque se mostró bastante confiado y desenvuelto en el escenario, el humorista confesó que se enredó la rutina en su cabeza y eso le jugó una mala pasada.

¿Qué le pasó?

“Compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile, cosas que no hago comúnmente en los trabajos que realizo”, relató el comediante en conferencia de prensa.

“Se me dieron vuelta pasajes de la rutina, porque yo no trabajo con sono (retorno) ni con ayuda memoria, entonces se me dieron vuelta partes de la rutina, pero sentí que en el fondo ese vértigo también le da otro gustillo a lo que sucede ahí en el escenario”, agregó.

Asimismo, Sergio Freire expresó que: “Eso me puso un poco nervioso las veces que cambié de lugar partes importantes porque mis técnicos quedan como “oh, se le olvidó” (...) todavía lo vengo asimilando, tendría que verlo para saber qué pasó”, cerró el humorista sobre el traspié.