“Está más sensible la niña”: Pamela Díaz habló sobre la polémica que se desató tras su entrevista con Naya Fácil y Botota Fox

Un escándalo golpeó a la farándula después de un programa de “Díaz en Viña”. La anfitriona Pamela Díaz recibió a su amiga Botota Fox y Naya Fácil, quien hace unas horas se coronó como la nueva Embajadora del Festival de Viña del Mar.

Durante el programa, Naya se notó incómoda en diversas ocasiones después de que ambas se burlaran de su piscinazo, el transformista contestará una llamada para Naya sin su permiso, y burlas por las intenciones de la joven en su próxima participación del reality.

La Embajadora se fue antes de que terminara el programa, y se descargó en sus historias de Instagram por el mal rato que pasó. “Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten. Yo acabo de ser súper bien ubicada en una entrevista porque siendo que yo me quería puro ir del lugar donde estaba”, partió Naya.

“Que me inviten para ir a reírse de mí, de verdad que me acabo de sentir pésimo porque ha sido un día súper bonito y las personas de la entrevista que me acaban de invitar, por favor que se den cuenta del clase de gente que es tan desubicada de reírse de uno por puras estupideces”, cerró molesta.

“Tampoco es para estar todo el rato con el bullying”

Esto revolucionó las redes sociales quienes inmediatamente defendieron a Naya de las burlas, apuntando principalmente a Botota Fox, quien fue la principal responsable de la molestia de la joven influencer. A propósito esto, Pamela Díaz fue consultada en “Contigo en la mañana” por la nueva polémica en la que está metida.

La Fiera en primera instancia dijo que se referirá al tema en su programa de Youtube, pero de a poco comenzó a comentar. “Quedó la cagada”, partió, “le mandé un mensaje a la Botota de lo que pienso y a Naya también. Yo tengo entendido que están peleadas y se enojaron”, agregó.

“Tienen muy mala onda entre ellas dos y eso no es mi culpa, yo no me puedo hacer cargo de las actitudes de cada uno. Yo no soy mamá de ninguna, así que hoy en la tarde voy a contestar lo que pienso. Se agarraron en varias tonteras, palabras iban y venían, cosas así”, continuó Díaz.

Julio César Rodríguez le prestó ropa a Naya Fácil sobre su cuestionado piscinazo, y dijo “no te puedes estar riendo de una persona a cada rato. Tiene un grado de diversión, pero tampoco es para estar todo el rato con el bullying”.

Pamela intervino y preguntó “¿Qué bullying?”, y JC señaló que reírse de ella por su piscinazo, mientras que Monserrat Álvarez le quitó seriedad al asunto y dijo que Naya se rió ella misma de lo sucedido. “Ya no te pongas tan grave porque eso no es bullying, es la actitud de cada uno, te da risa. Ella también se presta pa’ esto”, argumentó Pamela.

Julio César siguió explayando su idea y dijo “si a alguien le pasa un chascarro está bien, pero si estás media hora en lo mismo (dándole)”. JC apuntó a la producción como culpable y la Fiera dijo que también puede tener culpa el mismo equipo de Naya Fácil.

“Ella tiene una producción de trabajo que es bastante grande, la acompañó de las 7 de la mañana a pegarse todos esos brillos hasta las 1 de la tarde. Si tú no sabes hacer algo, no se hace y punto, aquí nadie te obliga”, afirmó Pamela Díaz.

Monse le consultó a Díaz si es que estaba afligida por el piscinazo, y Pamela aseguró que “no, se molestó con la Botota por otras cosas que después voy a hablar. Ella misma dice que no puede nadar, que está recién empezando... el tema de la tele es muy distinto a las redes sociales, es mucho más orgánico y se pueden decir muchas más barbaridades que en la tele, pero hoy día está un poco más sensible la niña”, cerró.