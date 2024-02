Naya Fácil se fue en contra de Pamela Díaz y Botota Fox tras incómoda entrevista: “Me acabo de sentir pésimo”

Una incómoda situación vivió Naya Fácil después de ser invitada al programa de Youtube de Pamela Díaz, “Díaz en Viña”. Ella compartió junto a la animadora y su próxima compañera de encierro Botota Fox. El programa se caracterizó por las risas de estas últimas, mientras la flamante Embajadora del Festival de Viña permanecía en silencio durante la mayor parte del tiempo.

Durante la entrevista tanto Pamela como Botota se burlaron del piscinazo, lo calificaron como “horrendo”. Posteriormente, se rieron de las intenciones de Naya Fácil para el próximo reality ya que ella quería enfocarse en lo físico más que en peleas. Además, Botota Fox contestó un llamado que le llegó a Naya gritando a la persona, que potencialmente se trataba de Priscilla Vargas.

Vale mencionar que, antes de que llegara Naya Fácil al estudio, Pamela Díaz y Botota Fox en un en vivo sacaron a colación el antiguo conflicto que tiene la joven con la transformista, a quien acusó de hacerle una encerrona. Botota quería aclarar el asunto, pero la Fiera le dijo que lo guardara mejor para el reality.

Naya se retiró antes de que terminara el programa debido a que tenía que arreglar su vestuario, pero se dirigió a sus historias de Instagram para descargarse con sus “facilines” por el incómodo momento que vivió en el programa de La Fiera.

“Se acaban de reír en una entrevista que me invitaron. Qué paja, uno se da el tiempo de ir, no hemos descansado nada de las 7 de la mañana, de buena onda va uno y se ríen de uno! Espero que se den cuenta de cómo es la gente”, escribió.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

El descargo de Naya Fácil

“Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten. Yo acabo de ser súper bien ubicada en una entrevista porque siendo que yo me quería puro ir del lugar donde estaba”, partió Naya.

“Uno es buena onda, a mí no me pagan por entrevista. Yo tampoco estoy necesitando entrevista en este momento, gracias a Dios porque yo siempre he tenido mis historias y mis ‘facilines’ que son fieles, pero si a mí me invitan a una entrevista y uno va respetuosamente, te acepta y te da el tiempo, siendo que para las 6 de la tarde no hemos comido nada con mi equipo”, continuó la Embajadora de Viña

“Que me inviten para ir a reírse de mí, de verdad que me acabo de sentir pésimo porque ha sido un día súper bonito y las personas de la entrevista que me acaban de invitar, por favor que se den cuenta del clase de gente que es tan desubicada de reírse de uno por puras estupideces”, cerró molesta.