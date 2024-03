Los llamó “aficionados”: Paty Maldonado arremetió contra la producción del Festival de Viña tras percance con Anitta

Patricia Maldonado se lanzó sin filtro en contra de la producción del Festival de Viña del Mar 2024, luego del percance que protagonizó Anitta durante su presentación.

Cabe recordar que la cantante brasileña se bajó del escenario antes de que le entregaran la Gaviota de Oro, lo que provocó fuertes críticas a los animadores María Luisa Godoy y Pancho Saavedra debido a su manejo del público que estaba en la Quinta Vergara.

Sobre esto, la opinóloga comentó: “Ningún evento puede dar resultados, si no tienes un equipo de producción que se preocupe de los más mínimos detalles. Yo veo que Pancho con la Mari han hecho un esfuerzo tremendo”, analizó.

“¿Cómo la producción no les va decir al Pancho y a la Mari: ‘Chiquillos, no permitan que ella salga. Aunque la gente no grite, ustedes le entregan la Gaviota de Oro”, planteó en el más reciente episodio de “Tal Cual”.

“Si tú, como producción, no haces ese trabajo, ellos no pueden correr con colores propios porque si le entregan la gaviota... La ensalada de pencas que se van a tener que comer...”, sostuvo Paty, refiriéndose a los animadores del certamen y agregó que es posible que las personas que están trabajando en el festival “sean aficionados”.

“Como hay tanta gente mandando, se está notando todo en cámara”, sentenció.