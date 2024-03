Paulina Nin revela la verdad tras la muerte de su querida perrita “Cosita”: “Se golpeó fuerte...”

Sin duda uno de los personajes no humanos de la televisión chilena de fines de los 90 y principios de los 2000 es “Cosita”, la tierna perrita que acompañaba a Paulina Nin de Cardona en el matinal “La mañana del trece” y que falleció en extrañas circunstancias.

Así, una de las teorías más difundidas sobre su muerte fue que justamente Paulina Nin la había atropellado con su camioneta cuando salía de su casa, mientras que otros incluso señalaban que quien atropelló a “Cosita” fue Giancarlo Petaccia, expareja de la animadora.

Sin embargo, todo eso sería una total mentira, según explicó este viernes la propia Paulina Nin mientras participaba como panelista del matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, donde contó la verdad tras la muerte de “Cosita”, más de 20 años después de sucedido el hecho.

“Cosita” no murió atropellada

Fue cuando estaban hablando sobre las rutinas humorísticas del Festival de Viña cuando Paulina Nin recordó un chiste que hizo Jorge Alís sobre la muerte de “Cosita”, señalando que le dio mucha pena que se dijera que ella la había atropellado cuando eso no había sido así.

“Me dio tanta pena que no estaba en condiciones de darle explicaciones a nadie, después de que pasan los años, cuando tienes que tragarte todos los cuentos urbanos (...) Me dio mucha rabia, porque está hablando de algo que no tenía idea”, dijo la animadora sobre el chiste de Jorge Alís.

En ese sentido, y luego que el resto de los panelistas insistieran contó la verdad sobre la muerte de su perrita a quien incluso tiene tatuada sobre el corazón.

Paulina Nin y Cosita Paulina Nin contó la verdad sobre la muerte de Cosita.

“Han pasado 20 y tantos años desde la muerte de Cosita, Cosita saltó y se golpeó contra el neumático de la camioneta. Yo me iba al programa y ella nunca entendió que ya no iba conmigo, entonces ella sale disparada a seguirme, y yo estaba hablando desde la camioneta con la persona que trabajaba en mi casa, salta y se golpea con la camioneta”, comenzó relatando Paulina Nin.

A esto agregó que en un primer momento tocó a la perrita y se percató de que no tenía ningún daño visible, pero que de igual forma prefirió llevarla al veterinario. “La dejé para que la revisara el médico veterinario, cuando vuelvo me dice que la tiene que operar, que se golpeó tan fuerte que se trizó una costilla que le perforó el pulmón (...) Me dice que la puedo dejar en el quirófano, la pongo en el quirófano y la perra respira y se murió”, contó visiblemente emocionada.

Finalmente cerró diciendo que Cosita, “era una compañera de vida, la amaba todo el mundo, entonces que después digan, que te metan en una rutina humoristica, no, yo digo un poquito de rigurosidad”.