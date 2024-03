“Transpiré helado, lloré, me dio pena”: Lucho Miranda contó cómo reaccionó al ver las pifias de la Quinta Vergara a Javiera Contador

Lucho Miranda fue uno de las rutinas más exitosas durante la edición 2024 del Festival de Viña del Mar, el joven de 29 años sorprendió a la Quinta Vergara en su debut y se llevó ambas gaviotas.

Sin embargo, antes de que el comediante pisara el escenario viñamarino fue el turno de Javiera Contador. La actriz fue víctima de las pifias del monstruo tras presentarse luego de el tenor italiano, Andrea Bocelli.

En este contexto, es donde los panelistas de “Tu Día” le consultaron sobre cómo se sintió al ver esta situación, si es que sus nervios aumentaron por las posibilidades de provocar abucheos y una mala recepción del público.

“Uno como público ya lo sufre (...) pero como comediante que se iba a presentar en el mismo festival, lo sufrí el doble. La verdad es que transpiré helado, lloré, me dio pena y mucha rabia porque la Javiera es una gran comediante”.

“Ella ha trabajado mucho rato, es alguien a quien yo admiro. Entonces, que haya tenido esa mala recepción de la gente... de verdad lo sufrí”, aseguró.

Asimismo, agregó que en esos momentos pensó que “la gente que la fue a ver a ella, no era la misma gente que iba todas las noches, no es el mismo público, todas son noches distintas y la gente es distinta. Por eso, no me asusté y tampoco pensé que así iba a ser mi show”, comentó tras ser consultado sobre si temía sobre la reacción del monstruo ante su rutina.