“Yo la quiero mucho”: Botota Fox publicó sus disculpas a Naya Fácil tras polémica en “Díaz en Viña”

Un escándalo de proporciones ocurrió ayer en la tarde después de una participación de Naya Fácil en el programa festivalero de Pamela Diaz, “Diaz en Viña”.

La otra invitada del espacio era Botota Fox, con quien la Embajadora del Festival de Viña del Mar ya había tenido encontrones. El programa se caracterizó por las diversas burlas hacia Naya, especialmente de parte del transformista, mientras la joven lucía sumamente incómoda.

Naya Fácil se retiró antes de que terminara “Diaz de Viña” citando arreglos de vestuarios. A través de sus historias de Instagram, ella expresó su descontento con lo sucedido y aseguró que se sintió “pésimo”.

“Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten”, señaló Naya.

La disculpa de Botota Fox

La implicada recibió numerosas críticas en redes sociales por su actuar que incluyó calificar el piscinazo de Naya como “horrendo”, y le contestó su celular sin permiso, gritándole a la persona que quería contactarse con la joven.

Lejos de poner paños fríos, Botota Fox comenzó a insultar fuertemente a Naya Fácil a través de sus redes sociales. “Que lata la historia de la p*** que le da lata todo y que de repente le va bien! Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz”, escribió.

Ahora, publicó una nueva historia en su cuenta de Instagram, en donde se disculpó de lo sucedido y confesó su sorpresa ante los mensajes de odio que ha recibido.

“Les cuento algo y con la frente en alto, ya que lo que dije o hice con la Naya, pido mil disculpas si le afectaron de alguna manera mis hechos”, partió.

“Jamás he querido hacerle daño a nadie. Ella es muy inteligente y una buena niña que trabajaremos juntas y eso me emociona. Yo la quiero mucho aunque no sé de dónde salió tanta mala onda”, continuó.

“En fin, no quiero que esto siga creciendo porque vamos a romperla de nuevo en el reality”, cerró Botota Fox.