¿Palo para Mateucci?: Daniela Aránguiz llegó hasta la clínica tras picadura de insecto en su ojo y lanzó contundente indirecta

Daniela Aránguiz realizó una reciente transmisión en vivo, este viernes, desde un centro médico. Mientras todos los rostros de farandulandia se encontraban disfrutando de la noche de cierre del Festival de Viña del Mar, entre ellos, su pareja Luis Mateucci, la exmekano tuvo que ir a la clínica debido a un problema de salud que se le presentó: fue picada por un insecto en su ojo.

Según ella misma contó a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, debió buscar atención médica tras sufrir una fuerte reacción a una picadora, presumiblemente de insecto. La participante de Tierra Brava relató que comenzó a llenarse de “ronchitas”.

“Chiquillas, el show de la tele todo el mundo quiere aparecer, algo muy heavy”, partió arremetiendo la figura de TV. “Pero cuando nos pasan cosas así, que esto es una tontera porque me picó una araña o un bicho que me dio alergia y me tuve que venir (de Viña del Mar), para que me pusieran antihistamínicos, me vieran, me dieron un montón de cosas”, continuó señalando.

La ex del Mago Valdivia continuó explicando su situación médica, pero también, lanzó una indirecta que llamó la atención en sus seguidores. Dio a entender la falta de apoyo que sintió desde su entorno en un momento complejo.

“Uno dice, ¿dónde está esa gente? Obviamente que mi familia está cuidándome los niños y la casa (...) pero, pensemos a quién tenemos de amigos, quién está por interés con nosotros, quienes nos aman de verdad, quienes nos quieren de verdad. Con quienes estamos y quien nos cuida”, reflexionó la exmekano.

Sus dichos no pasaron inadvertidos, y sus seguidores comenzaron a especular hacia quienes iba dirigida esta indirecta. Muchos señalaron que podría estar relacionada a Mateucci, a quien se le vio muy contento en la última noche del Festival. El argentino tuvo diversas apariciones en la pantalla, ya que es uno de los nuevos participantes confirmados para el reality de C13, “¿Ganar o Servir?”.

Los usuarios de redes sociales especulaban que la “cara de cuica” le habría lanzado un “bosque entero” a Luis, por no acompañarla en un momento delicado de salud.

La noticia fue difundida por el portal de farándula Infama, en respuesta a la pregunta de un internauta que aseguró que los dichos de Aránguiz eran una indirecta clara para el trasandino. Incluso, otro usuario compartió un registro del trasandino, que se encontraba carreteando más tarde junto a la participante de Tierra Brava, Shirley Arica.