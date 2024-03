“¿Qué son de Los Ángeles? ¡Me jodés!”: El chascarro de María Becerra en la Quinta Vergara que llamó la atención en las redes sociales

“me dejaste el corazón vacío LOS ÁNGELES, ¿qué son de LOS ÁNGELES? ¡me jodés! THANK YOU, THANK YOU SO MUCH”



NO MARIA BECERRA PENSANDO QUE LA PERSONA DEL CARTEL ES DE LOS ÁNGELES (USA) PERO SE REFERÍA A LOS ÁNGELES CHILE pic.twitter.com/hGpbmjiPi4