¡Regresó a la Quinta! “El Indio” de Dinamita Show sorprendió con aparición en Viña 2024

Este viernes se vivió la noche de cierre del Festival de Viña del Mar 2024, que contó con la participación del comediante chileno Alex Ortiz (ex flaite chileno) quien se subió por primera vez a la Quinta Vergara. Fue en medio de la aplaudida rutina del humorista, que los espectadores fueron testigos de la sorpresiva aparición del comediante Mauricio Medina, conocido como “El Indio” de Dinamita Show.

El comediante fue captado en pantalla disfrutando del espectáculo del humorista, sorprendiendo a los televidentes. Cabe destacar que esta es la primera aparición pública de “El Indio” tras enfrentar una complicada situación de salud el año 2023, que lo llevó a sufrir la amputación de un pie a causa de la diabetes, enfermedad que padece desde hace varios años.

La sorpresiva presencia de El Indio durante la rutina de Álex Ortiz no pasó desapercibida y generó un gran impacto en las redes sociales y entre los televidentes, quienes valoraron su presencia.

Incluso el propio comediante adelantó su presencia en una historia de Instagram, donde señalaba: “A la Quinta hoy!”.

El Indio El Indio anunció su regreso a Viña vía Instagram. Captura de pantalla

Mauricio Medina es parte fundamental de la historia del Festival junto a quien fuera su compañero de rutinas, “El Flaco”. Juntos conquistaron al monstruo de Viña en más de una ocasión, siendo su última participación en el Festival el año 2015, por lo que su presencia conmovió a todos.

Fue en octubre de 2023 que El Indio apareció en la TV y los medios, cuando se supo que atravesaba una difícil situación médica. En ese entonces, El Indio estuvo en coma inducido en el Hospital de Arica tras la amputación de su pie, consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes.

El comediante compartió detalles de su lucha contra la diabetes en una entrevista con JC Rodríguez para el matinal “Contigo en la Mañana”. “Cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo no cabía en mi cerebro que había que amputar. Fue terrible tomar la determinación y firmar, pero el despertar de eso... eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. Desperté en una camilla, sin el pie”, reveló en la conversación con el animador.

“Cuando te duermen, no hay dolor, pero te despiertes y te ves el resultado de esto y es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá, en el alma. Es como haber perdido a un familiar. Fue todo de espanto”, sinceró en esa ocasión.

[ LEE MÁS: “Desperté en una camilla, sin el pie”: Mauricio Medina habla de su dramático presente producto de la diabetes ]