“Desperté en una camilla, sin el pie”: Mauricio Medina habla de su dramático presente producto de la diabetes

En una entrevista con Julio César Rodríguez, para el matinal Contigo en la mañana, el comediante Mauricio Medina habló de la compleja situación de salud que vive producto de la diabetes, confesando que está saliendo de “un mes de terror”.

“Me ha costado sobreponerme, pero gracias a mi familia y a los amigos hemos podido superarlo poco a poco”, relató, confesando que producto de la grave descompensación que sufrió en Perú sufrió la amputación de parte de una pierna.

“Cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo no cabía en mi cerebro que había que amputar. Fue terrible tomar la determinación y firmar, pero el despertar de eso... eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. Desperté en una camilla, sin el pie”, contó al animador.

Además, reveló el profundo dolor que le significó ver que perdió parte de una extremidad, para poder continuar con su vida.

“Cuando te duermen, no hay dolor, pero te despiertes y te ves el resultado de esto y es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá, en el alma. Es como haber perdido a un familiar. Fue todo de espanto”, sinceró.

El viaje maldito de Mauricio Medina

El exintegrante de Dinamita Show no pudo viajar desde Perú a Chile en avión, puesto que le pidieron un documento médico, por lo tanto tuvo que trasladarse en bus durante 19 horas.

“Fue horrible el viaje, con fiebre e incomodidad. Cuando llegué a Arica, el doctor tomó la determinación de amputarme el pie. Eso es lo que me ha tenido triste, pero con la esperanza de que más adelante pueda hacer una vida más normal”, relató previamente al matinal.