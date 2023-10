“Él es...”: Paul Vásquez reacciona a grave descompensación médica de Mauricio Medina

Este fin de semana se conoció que el comediante Mauricio Medina, se encuentra internado en Arica, debido a una severa descompensación diabética. Esto no dejó indiferente a su examigo, socio y partner de la comedia, Paul Vásquez quien le dedicó unas sentidas palabras, deseando su pronta recuperación.

Fue en conversación con Publimetro, donde confesó solo tener la información publicadas en los medios, pero aseguró que su compañero de Dinamita Show saldrá adelante.

“La verdad tengo la misma información que ustedes. Es lamentable lo sucedido, pero Mabry saldrá de ésta, como en otras ocasiones”, señaló.

Además, agregó que “él es de una fortaleza envidiable ha salido de peores”, dijo respecto a su compañero, con quien hizo historia en el humor, tanto en la calle como en el Festival de Viña del Mar.

Mensaje de Paul Vásquez a Mauricio Medina

Semanas atrás, invitado al programa El Purgatorio de Canal 13 también le mandó un mensaje al “Indio”, lamentando el quiebre que tuvieron producto del manejo de las ganancias.

“Yo no he tenido la capacidad de perdonar, y creo que no muchos tienen la capacidad de perdonar. Pero sí tengo la capacidad de aceptar. Y acepto todo lo que ha pasado. Te deseo mucho éxito. Y una recomendación especial: cuídate de esa maldita diabetes, aprende a vivir con la enfermedad y no a morir con ella”, le dijo en aquella ocasión.

Actualmente, Mauricio Medina se encuentra en coma inducido hasta le miércoles producto de una severa descompensación que sufrió producto de la diabetes, enfermedad que padece hace años.

El comediante se encontraba en Perú cuando tuvo la crisis de salud y viajó 20 horas en bus para llegar a Tacna, ciudad donde lo fue a buscar el papá del cantante Américo, para llevarlo a Arica donde quedó internado, contó el periodista Roberto Cox en el noticiero AM de CHV.