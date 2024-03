“Me despidieron”: Pamela Díaz reveló que una marca importante le pidió bajar su entrevista con Naya Fácil

Una polémica se desató después de uno de los programas de Pamela Díaz, ya que Naya Fácil, quien era una de las invitadas junto a Botota Fox, expresó su molestia por el trato que recibió. Ella señaló que si la iban a invitar para burlarse de ella, mejor no lo hicieran.

Sus dardos apuntaron especialmente a la transformista, quien será su próxima compañera de reality, debido a que se burló de su piscinazo, se rió de ella en diversas ocasiones y le arrebató su celular de las manos para contestar una llamada, la cual lo hizo a gritos.

Como respuesta a esto Naya realizó sus descargos en sus historias de Instagram, en donde evidenció su enojo y decepción por lo sucedido en el programa “Díaz en Viña”. Posteriormente, la joven dejó de seguir a la Fiera en su cuenta de Instagram.

“Me despidieron...”

La animadora del programa le respondió a Naya en el programa del viernes, donde reveló una información sobre la primera vez que conoció a la joven y las consecuencias que sufrió después de hacerle una entrevista para “Sin Editar”, que es el video más visto en el canal de Youtube de Pamela Díaz con 2,4 millones de reproducciones.

“Yo la conocí hace cuatro o cinco años, me pareció interesante su personalidad porque disfruto con la gente espontánea porque yo me siento una persona muy orgánica para hacer mi vida, soy muy transparente”, comenzó.

Díaz comentó que intentó meterla en programas de televisión ya que le pareció que tenía una personalidad bacán y una historia de vida interesante. Entonces, es ahí cuando decidió conversar con ella y realizar una entrevista con Naya.

“Dije: ‘la voy a invitar a mi Sin Editar’, por supuesto la cabezona accedió bastante bien. Llegó vestida igual que yo, me dijo ‘Pame cámbiate de ropa si te da vergüenza’, a mí no me da vergüenza para mí todas somos iguales. La pasamos increíble, de ahí tenemos una muy buena onda, un respeto y si ella necesitaba algo o yo necesitaba algo, teníamos esa conversación”, continuó.

“Le comenté a Naya que una marca muy importante me bajó la entrevista porque yo no podía entrevistarla, y a mí no me manda nadie, ninguna marca ni eso, yo hago mi pega como yo la siento y con todo el respeto que merece todo tipo de persona. Yo no la bajé y me despidieron de esa marca”

Finalmente, Pamela Díaz cerró diciendo “yo en general nunca digo nada, pero me aburrí de callar muchas cosas porque de lesa, ya no quedo más”.