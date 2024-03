Ni un hola, ni adiós: Así fue el último concierto “sin palabras” de Luis Miguel en Chile

A las 21:19 horas el público que llenó el Estadio Nacional pedía a gritos el comienzo del segundo concierto de Luis Miguel en Chile. Un minuto después, el cantante mexicano hizo su aparición triunfal sobre el escenario, con el amanecer de un sol gigante en sus espaldas, proyectado por las múltiples pantallas que dieron vida a la moderna y tecnológica escenografía.

Con su impecable traje negro característico, el artista de 53 años bajó las escaleras sonriente y apuntando con el índice a su docena de músicos, donde destacaba el novedoso teclado circular.

Luis Miguel hizo un saludo militar al público, tomó el micrófono y comenzó a cantar.

“Será que no me amas” fue el primer tema que interpretó, de un largo listado lleno de éxitos que incluyó “Suave”, “Hasta que me olvides” y “Entrégate”, en un total de 35 canciones. Algunas en formato medley, dando por terminado el pulcro y redondo espectáculo cerca de las 23:00 horas.

Si bien, nunca habló con el público ni dijo el tradicional “gracias Chile”, que muchos artistas mencionan incluso sin hablar español, Luis Miguel solo se dedicó a cantar y a moverse de un lado al otro del escenario, derrochando energía y cautivando a su fiel fanaticada con sus provocadores movimientos pélvicos. Esto, durante la hora cuarenta minutos que duró el concierto de primerísimo primer nivel, a cargo de la productora Fénix Entertainment.

El público en tanto, fue protagonista con sus pulseras de colores que cambiaban al ritmo de la música, recordando el concierto que realizó la banda inglesa Coldplay el año 2022 en el recinto de Ñuñoa, cuando introdujeron los brazaletes led, en reemplazo del brillo que antes los espectadores hacían con sus celulares.

Tras una hora de show, Luis Miguel salió del escenario y retornó con camisa oscura y sin chaqueta, uniéndose al grupo de mariachis para interpretar “La fiesta del mariachi” y “La Bikina”.

Finalmente, cerró con los grandes clásicos “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”, despidiéndose del público con los brazos abiertos y repitiendo su saludar militar. Pero, sin decir una sola palabra.

A diferencia de la noche anterior, el público esta vez pidió con fuerza una canción más, haciendo que regresara para cerrar su noche triunfal con “Cucurrucucú paloma”.

Volvieron los aplausos, la ovación y la cara de Micky iluminándose como el Sol de México que es. Así, se retiró del escenario, en un show literalmente sin palabras. Sin despedirse, quizás como una forma de decir que siempre estará en los corazones de sus seguidores y en cualquier momento puede volver. Aunque esto, queda a libre interpretación, como dice su canción, “No sé tú”.

Los dos conciertos de Luis Miguel en el Estadio Nacional, el 1 y 2 de marzo, dieron el vamos a los espectáculos musicales tras el cierre del recinto de Ñuñoa por los Juegos Pana y Parapanamericanos Santiago 2023.

Una de sus particulares, fue que debutó la Sala TEA para público con sensibilidad sensorial, quienes disfrutaron del espectáculo en una ubicación especial, invitados por la producción.