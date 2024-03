“La demanda de mi ex contra mí es por tóxica...”: acusación de Luis Mateucci contra Daniela Aránguiz dejó la grande en ‘Tierra Brava’

Y volvió Tierra Brava. Luego de un receso por el Festival de Viña del Mar, el reality de Canal 13 regresó, dejando atrás los spoiler. Y tal como se vio en uno de ellos, este domingo se pudo ver una tremenda pelea entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz.

En una nueva actividad, los participantes fueron invitados a realizar un podcast, donde Botota, Fabio y Junior sirvieron de panelistas junto con Miguelito como DJ. Todos ellos recibieron audios de los demás participantes pidiendo consejos de amor.

Uno de ellos fue que el argentino aseguró que Daniela le revisa el teléfono y quiere tener sus claves de Instagram. Ésta, molesta, aseguró que le pidió las claves sólo para moverle las redes sociales. Luego, cuando Junior les predijo que tendrán hijos, Daniela lo negó de inmediato. “Yo cierro las puertas para tener hijos con él o con cualquier otro hombre. Sí adoptaría a Nico”, aseguró, coquetamente, pero Luis se puso celoso con el comentario. “Quiere adoptar uno de 30, se hace la boluda no más”, reclamó el argentino y abandonó la actividad.

Se desató el enojo

Luego de que se fue, Daniela le comentó a sus compañeras que al acusarla Luis de meterse en sus redes la expone en su caso judicial. “La demanda de mi ex contra mí es por tóxica, porque según él yo me metí en sus cosas personales, en sus claves de teléfono. Yo estoy peleando por juicio eso y él viene y dice esto”, se quejó.

Saliendo de la actividad, ambos se pusieron a pelear en la pieza. “Si querés comerte un pendejo, comételo”, le enrostró el argentino, y Daniela le contestó con furia. “Deja tus pendejadas, el único h… que le andaba metiendo las manos a una mina por debajo de las sábanas aquí eres tú, yo no soy ninguna mar… que se va a meter con otro. Y si yo quisiera tener tus claves de Instagram le pago a un h… y las tengo así, en 5 segundos”, dijo ella.

Luis se acostó bajo la frazada para no escuchar a Daniela, pero ella le mostró una versión impresa de las cosas que él le dijo a Chama antes de que ella llegara, y le siguió sacando en cara todo lo que vio afuera de él.

“Te vi metido en la cama de allá bajo la almohada toqueteándote entero con esa h… siendo que me dijiste que no lo hiciste. Tú crees que soy h…, pero yo tengo ojos en todos lados y sé todo lo que has hecho. Las coqueterías que te mandaste con la brasileña, dijiste que te sentías atraído por la Daniela Castro, te diste besos con la Guarén. Eres igual que todos, cualquier micro te sirve, me has dejado como el c… De h…, dos veces no”, le reclamó. Pese a la intensa pelea, al poco rato se reconciliaron y terminaron acostados juntos en la cama.