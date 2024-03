¿Entra o no al reality de Canal 13?: Este es el escenario actual de Naya Fácil en ¿Ganar o servir?

Naya Fácil fue presentada en el Festival de Viña del Mar 2024 como la flamante contratación de Canal 13 para integrarse al próximo reality que reemplazará a Tierra Brava, ¿Ganar o servir?. Pero, fue la propia influencer quien aseguró que su participación estaba ‘en veremos’, producto de sus problemas con la justicia.

“Estoy metida en un problema más o menos. Como ustedes saben el reality es pronto y me dejaron un mes de investigación. Todo esto por lo que pasó en el local “Locos por Viña”, se me reabrió la causa en Caldera”, contó en su Instagram.

Sin embargo, fuentes al interior de Canal 13 revelaron a Publimetro que, hasta el momento, Naya Fácil sigue figurando como rostro del programa de telerrealidad que se grabará en Perú, por lo tanto “nada ha cambiado”.

Por este motivo, no habrían caído bien las declaraciones que realizó la influencer en sus redes sociales, al poner en duda su participación, puesto que hay un contrato firmado desde febrero que ambas partes deben cumplir.

De igual forma, indicaron que la decisión final está en manos de la justicia en caso que decrete una medida cautelar que le impida viajar a Perú y encerrarse en la casona, pero de parte de Canal 13 la participación de Naya Fácil está más que asegurada, comentaron a este medio.

¿Qué dijo Naya?

“Me acabo de comunicar con Canal 13 para que mi abogado les explique los términos legales. Algo de mi no quiere que yo esté en Tele. Ya me di cuenta. Asistí a alrededor de seis reuniones para negociar y todo. El día que yo iba a firmar pasó algo en mi vida, después otro día me hicieron la encerrona”.

“La vida me está diciendo que algo pasa. Tenía todo listo y se me reabrió la causa. El universo me está hablando. Yo quiero hacer las cosas bien y si no se puede, no lo voy a hacer”, agregó.