Naya Fácil reveló problema legal que podría dejarla fuera del nuevo reality de Canal 13: “El universo me está hablando”

Una de las figuras que más ha dado qué hablar este verano, es sin duda la influencer Naya Fácil. La joven se transformó en nada más ni nada menos que la actual Embajadora del Festival de Viña 2024. Además, está confirmada para el nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?. Sin embargo, esta mañana reveló que su ingreso al programa de telerrealidad estaría en peligro.

El motivo de esto, es el nuevo problema legal que envuelve a la influencer. Tal como contó ella misma en sus historias de Instagram, se le reabrió una antigua causa en Caldera, a raíz de su detención en Viña del Mar, luego de que protagonizara un altercado con un trabajador del local “Locos por Viña” y por el que terminó detenida.

Recordemos que el año 2022 fue decretada una orden de detención en su contra, por lo que debió comparecer ante los jueces de dicha ciudad por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto en la ciudad nortina, Caldera.

[ “No salgo de una y ya estoy en otra”: Naya Fácil reveló que reabrieron la causa de Caldera tras su detención de la semana pasada ]

“Esto no es broma, acabo de terminar la audiencia. Chiquillos, estoy metida en un problema más o menos. Como ustedes saben el reality es pronto y me dejaron 1 mes de investigación. Todo esto por lo que pasó en el local “Locos por Viña”, se me reabrió la causa en Caldera”, relató Naya en su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, confesó que este nuevo conflicto legal pondría en peligro su ingreso al reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”. Esto fue lo que dijo: “Me acabo de comunicar con Canal 13 para que mi abogado les explique los términos legales. Algo de mi no quiere que yo esté en Tele. Ya me di cuenta. Asistí a alrededor de 6 reuniones para negociar y todo. El día que yo iba a firmar pasó algo en mi vida, después otro día me hicieron la encerrona”.

“La vida me está diciendo que algo pasa. Tenía todo listo y se me reabrió la causa. El universo me está hablando. Yo quiero hacer las cosas bien y si no se puede, no lo voy a hacer”, agregó.

“Yo prefiero estar bien legalmente. Si uno tiene que aplazar oportunidades, en este caso, lo de la tele, yo lo voy a hacer”, afirmó la actual embajadora de Viña 2024.

En esa misma línea, añadió que el próximo mes deberá enfrentar una nueva audiencia y resolución. Sin embargo, aún si no tuviera problemas para salir de Chile (recordemos que el reality se grabará en Perú), Naya aseguró que no se sentiría tranquila estando encerrada.

“Incluso entrando, yo no voy a estar bien, porque voy a saber que afuera están investigando. Yo he priorizado en este último tiempo mi salud mental. Se me viene otro mes cuático. El otro mes voy a tener otra audiencia para que me sentencien”, añadió.

Finalmente aseguró que planea tomar atención psicológica debido a las dificultades que ha debido enfrentar en el último tiempo.