“Era calculador”: Pamela Díaz reveló el gran motivo por el cuál se alejó de Jhonatan Mujica

Pamela Díaz está nuevamente es parte de los participantes de “Tierra Brava”, y es que estrella de la farándula decidió reingresar al espacio ahora que se encuentran en la recta final y reveló algunos detalles de su relación con Jhonatan Mujica.

Cabe recordar que “La Fiera” tuvo un amorío con el modelo durante su primera participación en el reality de Canal 13, en donde se les vio bastante intensos. Sin embargo, ella decidió terminar este vínculo para luego comenzar un romance con Fabio Agostini, del cual surgió una amistad que perdura hasta el día de hoy.

¿Qué dijo Pamela?

En este contexto, es donde en una conversación con Daniela Castro reveló los motivos por los cuáles decidió alejarse de Mujica.

“Él me reconoció que era calculador, y yo lo sigo sintiendo así. Prefiero a la Chama, que sé cómo es, que a él que no sé si está haciendo las cosas por interés personal o no”, le dijo la exMasterChef, asegurando que no confía en las actitudes ni acciones que tiene su compañero de encierro.

Por su parte, Pamela admitió que: “Yo lo siento así también, por eso me alejé”, cerró la influencer.