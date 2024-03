¿Le respondió o no?: hija de Jorge Zabaleta contó la firme sobre su mensaje a Matteo Bocelli

La hija de Jorge Zabaleta llamó la atención de los medios mientras se encontraba en el Festival de Viña del Mar 2024, y es que Milagros le mandó un coquetón mensaje a Matteo Bocelli tras ver su presentación en la Quinta Vergara.

Cabe recordar que el retoño del tenor italiano causó sensación en nuestro país por su simpatía en el escenario y cautivó corazones con su gran talento.

En este contexto, es donde la hija del actor habló con Página 7 sobre su experiencia como público en el evento de la Ciudad Jardín.

“Tuve un boom en Viña”, expresó de entrada, comentando que “yo principalmente fui a apoyar a Pancho (Saavedra), que es mi padrino. Íbamos con mi papá a eso, pero me encontré con mucha gente, del mismo mundo, que me dio consejos”, contó la joven de 26 años.

“Salí tanto en la prensa, en la tele y más gente me conoció. Siento que estoy recién llegando a ese punto donde voy en la calle y me saludan o me gritan. No sé, son miles de emociones juntas”, comentó en el evento Dropset II: lanzamiento de Adidas Training.

¿Qué pasó con Matteo?

Pero eso no fue todo, ya que además Milagros se viralizó por una coqueta publicación en su cuenta de Instagram, en donde le escribió al hijo de Andrea Bocelli: “Te presento a tu suegro”.

“En Viña lo pasé increíble. Además, conocí al amor de mi vida: Matteo Bocelli”, manifestó entre risas al medio ya mencionado.

Sobre sí logró tener una conversación con el artista, Zabaleta aseguró: “Él fue lo que más me gustó, enamorada de él. Pero chicas, para quienes preguntan, no me respondió. Lo voy a ir a buscar a Italia”, cerró en tono de broma.