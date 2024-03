“Perdón, me he esforzado mucho y he estudiado un montón...”: Máximo Menem recibió feroz reto del jurado tras presentar decepcionante plato en “Top Chef”

Solamente quedan un par de semanas para la final de “Top Chef Vip”, por ende todos los aspirantes se encuentran dándolo todo para sorprender y cautivar al jurado con sus preparaciones. Sin embargo, Máximo Menem Bolocco estuvo lejos de ser el favorito de los chefs.

Durante el más reciente capítulo del programa de Chilevisión, el hijo de la exMiss Universo se llevó un feroz llamado de atención de parte de los profesionales tras lograr ejecutar un plato con caldo de huesos.

“Este plato se llama Tortellini Maximus y se lo daban a sus luchadores cuando volvían de luchar con el imperio atacante. Los recompone para luchar al día siguiente”, fueron las palabras de presentación del joven, para luego dar a conocer los ingredientes con los cuáles lo preparó.

Las críticas

Sergi Arola fue el primero en probarlo, quien le criticó el ancho de la masa de su pasta y lo mandó a degustar su plato. Sin embargo, Máximo lo encontró rico.

“Houston, tenemos un problema (...) Así le fue al Imperio Romano, empezó a comer esto y ganaron los Bárbaros “, lanzó entre risas el español, para luego preguntar: “¿Esta receta no es de tu madre, verdad?”.

Tras la negativa del pequeño Bolocco, el chef comentó que “ves, porque no podía ser la misma persona hacer el mejor pie de limón que he probado en mi vida y este plato. Era imposible”.

Por su parte, Fernanda Fuentes expresó que el problema “no es la masa en sí, necesito que entiendas que esto no es un tortellini, es una especie de gyoza o bao. No sé qué hiciste”.

A lo que Bolocco respondió era un intento de dumpling y que no tuvo suficiente tiempo para realizar bien la masa.

“Hablando en serio, mientes muy mal (...) nos has acostumbrado tanto al sabor que realmente tiene tu cocina que... ¿Esto qué es?”, consultó Fernanda.

“El relleno es horrible, es que está mal hecho, está arenoso, mal cocido, no tiene una base cremosa...”, agregó Sergi, enumerando los errores que cometió el joven en la cocina.

La respuesta de Máximo

“El problema fue que partí haciendo la base y no me funcionó, después me salió pero mucho más tarde y quedaban 20 minutos, entonces en ese tiempo hice el plato”, se defendió Máximo en la entrevista en solitario.

Por último, Benjamín Nast siguió con las críticas: “A mí me pasan varias cosas: primero, agarraste el caldo y lo pusiste tal cual porque si lo saborizaste no se siente. Segundo, esto ni siquiera es un dumpling, es cualquier cosa. Es como ‘bueno, me da igual’”.

“Perdón, me he esforzado mucho y he estudiado un montón. La masa no me resultó al principio....”, comenzó a defenderse el aspirante de las críticas de los chefs, no obstante, fue interrumpido por un miembro del jurado.

“Da lo mismo, son excusas, excusas, excusas”, lo interrumpió Nast.