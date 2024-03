“Con ambas he tenido pésimas experiencias”: Isa Fernández de “Invasión” hizo pebre a Pamela Díaz y a Botota tras polémica con Naya Fácil

Isabel Fernández, una de las animadoras de Invasión y Tigritos, vuelve a los medios de comunicación tras lanzar una fuerte crítica en contra de Pamela Díaz y Botota Fox debido a la polémica con Naya Fácil.

Cabe recordar que la influencer acusó a las rostros de farándula de burlarse de ella mientras estaba como invitada en el programa de YouTube de “La Fiera” en Viña del Mar.

Ahora, la recordada comunicadora se refirió a esta situación mediante las redes sociales, en donde reveló una mala experiencia que tuvo con las participantes de “Tierra Brava”.

“No les dedicaría ni tiempo ni pantalla ni energía a estos personajes nefastos. Estoy hablando de Pamela (Díaz) y Botota”.

Asimismo, afirmó que “con ambas personas, con las cuales he trabajado en otros años, he tenido pésimas experiencias, así que no es algo que me contaron”.

Acto seguido, le mandó un mensaje al transformista: “Botota, bájate del pony, métete a rehabilitación, no sé, pero se te nota en la cara la envidia que le tiene a Naya”.

El insulto de Pamela Díaz

Luego, Isa reveló un incómodo momento que protagonizó con Pamela Díaz cuando aún trabajaba en Chilevisión

“Estábamos en peluquería, Pamela Jiles y Pamela Díaz discutiendo, el secador a todo volumen y la tele también estaba muy fuerte”, recordó la exrostro.

“Me levanté, apagué la tele y les dije ‘chiquillas, o conversan normal o vemos la tele, pero esto es demasiado’”, continuó.

Sin embargo, a Pamela Díaz no le gustó que le dijeran algo puesto que atinó a insultar a su colega. “Me grita ‘quién se cree esta pendeja de mierda’. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy me ha pedido disculpas?”.

Por último, sobre el conflicto con Naya Fácil, Isa manifestó: “Quiero destacar el trabajo que ha hecho Naya, y este maltrato me parece injusto”, sentenció en su cuenta de Instagram.