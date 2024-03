“Es muy rico ser actriz”: Celine Reymond se sinceró sobre sus ganas de seguir incursionando en el mundo de la ficción

La actriz Celine Reymond volverá a agraciar la pantalla chica con su próximo rol en la teleserie nocturna “Secretos de familia” de Canal 13 que se estrena este 10 de marzo. Ella interpretará a Fátima Manzur, la esposa de Alfonso (Nicolás Saavedra) quien tiene un romance oculto con el hermano de su marido, Gerardo (Álvaro Gómez).

En conversación con Publimetro, la actriz habló de su retorno a las teleseries y su deseo de seguir incursionando en su carrera dramática. “Me encantaría volver a hacer una teleserie, tengo muchas ganas de eso”, partió entusiasmada.

“En todo lo que sea actuar, me parece que es muy entretenido, lo echo de menos porque es muy rico ser actriz, es muy rica la complicidad que se crea con todo el equipo. Ya sea en una película, una serie, etcétera”, añadió.

“Quiero de nuevo actuar, me encanta actuar, me gusta mucho. Me gustaría estar en películas, series, estoy abierta a todo con muchas ganas. La actuación es de largo aliento, yo creo que mientras más una madura, más buena actriz te haces porque tienes más experiencia”, reflexionó Celine.

“Uno tiene muchos prejuicios de las situaciones, pero la realidad es distinta. Mientras más una vive, más puedes saber cómo se actúa en distintas situaciones, le da más carne y verdad a las cosas”, argumentó la actriz.

La maduración actoral de Celine Reymond

Celine Reymond tiene una larga trayectoria en ficción con un currículo donde se destaca “El señor de la querencia”, “Alguien te mira”, “Te doy la vida” y su recordado protagónico en “Primera Dama”. Por esto, ella habló sobre lo aprendido en estos años como actriz.

La intérprete señaló que la diferencia más grande que siente ahora con respecto a sus primeros roles, es el nivel de relajación que tiene. “Los años te dan esa potestad de poder estar tranquila en tu cuerpo, con lo que te están diciendo y con tu experiencia”, aseguró.

“Estar relajado es demasiado importante para poder meterte en la piel de las personas. Mientras más joven eres, más nerviosa estás y miras desde afuera, pensando en lo que piensan los otros de ti, y cuando una es más grande, una suelta todas esas cosas y comienzas a disfrutar más de estar ahí”, continuó la actriz.

“Lo más importante es estar en un estado que te permita ser un instrumento que canalice lo que quieres expresar más que una persona que está tratando de decir un texto”, cerró Celine Reymond.