“Esta gente cu***está toda pitiada”: Naya Fácil se desahogó sobre el mundo televisivo tras polémica con Pamela Díaz y Botota Fox

El mes de febrero fue una montaña rusa de emociones para Naya Fácil, y uno de sus últimos eventos tuvo un sabor agraz, tras protagonizar un conflicto con Pamela Díaz, una de las pocas personas de televisión que era cercana a la joven, y Botota Fox.

El mismo día que Naya fue coronada como la nueva Embajadora del Festival de Viña del Mar, ella estuvo de invitada al programa de la Fiera, “Díaz en Viña”. La joven se notó incómoda en diversas ocasiones después de que se rieron de ella, y la transformista invadió su espacio personal.

Por esto, ella se dirigió a sus “facilines” para descargarse por el mal rato que pasó. La polémica escaló con duros insultos de parte de Botota, y un mensaje público de Pamela Díaz.

Lee más: “Con ambas he tenido pésimas experiencias”: Isa Fernández de “Invasión” hizo pebre a Pamela Díaz y a Botota tras polémica con Naya Fácil

“Quieren quedar bien para la pantalla”

Naya Fácil ha puesto en evidencia lo abrumada y mentalmente agotada que se encuentra, por lo que dio un importante paso y decidió comenzar un tratamiento psicológico. Antes de su primera sesión, ella habló con sus seguidores sobre esta polémica en la que se vio envuelta.

“Estando en Viña me decepcioné de varia gente”, comenzó. “Yo conocía a gente de televisión que pensaba que era real, pero me decepcioné tanto que me desanimé de ir al reality. Ya no estoy ni ahí con el reality, no me siento preparada ni físicamente ni psicológicamente”, agregó.

“Jamás me imaginé que en el mundo televisivo eran tan falsos hueón. Yo soy una tipa de una pura línea, y con lo que me pasó en el fin de semana me di cuenta que esta gente culia de están todas pitiadas, están todos chiflados”, lanzó Naya.

“Buscan la conveniencia de ellos, quieren quedar bien para la pantalla, sin importar que dañen al resto. No están ni ahí con dañar esta gente culia. Estoy chatísima y lo que menos me interesa es irme a esa caga de programa”, aseguró

“Son todos unos falsos, a este mundo le falta gente real, de sentimientos honestos, de palabra (...) A mí me carga la gente falsa. ¿En qué mundo culiao me metí? Yo tengo mi vida afuera, para qué mierda me voy a meter con gente culia falsa adentro. No me voy a meter para que me vayan a humillar”, comentó la joven.

Anteriormente, la joven aseguró que ella nunca ha tomado el camino de la maldad para hacer su nombre. “Sea como sea, yo jamás en mi vida he tenido que pasar a llevar a alguien para estar donde estoy. Yo siendo Naya Fácil nunca he lastimado a alguien, nunca he humillado o me reído de alguien. Las palabras duelen caleta”, aseguró.