“Me tengo que cuidar”: Daniela Aránguiz aclara su estado de salud tras revelar supuesto diagnóstico de cáncer

Daniela Aránguiz llamó la atención de los medios y de los televidentes tras una inesperada relevación que hizo en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, en donde aseguró que tuvo cáncer tras el quiebre con Jorge Valdivia.

La confesión se dio en una conversación con Pamela Díaz y Botota Fox, en donde comentó que: “No hablo con él hace un año. Me hizo mucho sufrir, me dio hasta cáncer, yo pienso que eso fue por estar estresada”.

Ahora, en una conversación con Publimetro, la participante del reality se refirió a su estado de salud y cómo se enteró de este diagnóstico.

“Un día fui al dermatólogo por equis motivo porque siempre me hago un control de revisar todos mis lunares, y él me dijo que tenía un lunar que se veía un poquito raro, que me hiciera una biopsia”.

“En ese momento, yo le dije que no, que prefería sacármelo de una porque si él es experto y me está diciendo que está raro, es porque es así”, explicó.

Tuvo que operar la zona

Acto seguido, se sometió a un procedimiento médico para extraer la protuberancia antes de entrar al reality de Canal 13: “Me metieron a pabellón y me lo sacaron, y sí, tenía melanoma del lunar”, contó. “Ahora, obviamente, me tengo que cuidar, harto bloqueador”, agregó.

Finalmente, Daniela enfatizó en que “no llegó a nada grave porque me lo saqué súper mega a tiempo”, sentenció a nuestro medio.